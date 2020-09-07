

Школа будет обязана создать соответствующие условия для работы медицинских пунктов

07.09.2020 13:55





Школа будет обязана создать на территории школы соответствующие условия для работы медицинских пунктов в целях охраны здоровья учащихся и полноценного развития.



Соответствующие поправки вносятся в закон «Об общем образовании». Их инициатор комитет по образованию.



Изменения будут обсуждаться на заседании комитета по образованию сегодня, и, если комитет поддержит проект, он будет инициирован на заседании бюро на следующей неделе.



В законопроекте говорится, что стандарт медицинского персонала общеобразовательного учреждения утвердит министр образования, науки, культуры и спорта.



В комитете уточняют, что министерство уже разрабатывает стандарт на медицинский персонал.



Законопроект предусматривает, что до 1 января 2023 года министерство образования, науки, культуры и спорта должно обеспечить функционирование медицинских пунктов во всех общеобразовательных учреждениях.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







