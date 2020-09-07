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Вузам Грузии зачислят деньги за учебу соцнезащищенных студентов к октябрю
07.09.2020 14:16
Высшим учебным заведениям Грузии деньги за учебу соцнезащищенных студентов зачислят к октябрю, заявила замминистра образования, науки, культуры и спорта Нуну Мицкевич.
По инициативе премьер-министра Георгия Гахария, студентам из социально незащищенных семей и с рейтинговыми баллами ниже 150 тысяч полностью покроют стоимость учебы за весенний семестр 2019-2020 годов и осенний семестр 2020-2021 годов.
В связи с финансированием и восстановлением приостановленного статуса студентам в Минобразования Грузии состоится встреча с представителями высших учебных заведений.
"Как вы знаете, один учебный год включает два семестра. В этом случае речь идет именно о том периоде, во время которого в стране появились экономические сложности в связи с COVID. Это был осенний семестр 2019-2020 годов…Плата за учебу будет полностью профинансирована. Работа в этом направлении уже начата. Уже определены списки", - заявила Мицкевич.
По ее словам, ведомство также ждет зачисления первокурсников, чтобы и среди них выявить социально незащищенных.
Что касается превентивных мер, установленных для высших учебных заведений из-за пандемии, то все основные университеты успешно прошли проверку и готовы к началу учебного года.
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