

Минздрав Грузии: рост случаев инфицирования не указывает на начало второй волны

07.09.2020 16:25





По словам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, рост случаев коронавируса не указывает на начало новой волны. Как заявила Габуния журналистам, по своим показателям Грузия остается в списке стран, где нет необходимости вводить ограничения.



При этом замминистра отметила, что большинство новых случаев инфицирования связаны с т.н. кластером кафе-кондитерской «Донна» в Батуми.



«Сегодня страна по-прежнему остается в зеленой зоне. Показатель рассчитывается исходя из распространения инфекции на 100 тысяч жителей. Общий показатель за последние две недели, в данном конкретном случае, составляет 7 на 100 тысяч жителей. 10 случаев на 100 тысяч все еще относят к зеленой зоне», — отметила Габуния.



Об отсутствии необходимости объявления карантина или введения дополнительных ограничительных мер также заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, для того чтобы удержать ситуацию под контролем требуется лишь выполнение рекомендаций Минздрава.



Напомним, в последние дни в Грузии фиксируется высокий прирост Covid-инфицированных. В частности:



1 сентября – 23 новых случая;

2 сентября – 38 новых случаев;

3 сентября – 20 новых случаев;

4 сентября – 28 новых случаев;

5 сентября – 25 новых случаев;

6 сентября – 29 новых случаев;

7 сентября – 34 новых случая.



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