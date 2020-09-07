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В Батуми и Кобулети учеба в школах до 1 октября будет дистанционной
07.09.2020 16:29
В Батуми и Кобулети начало учебного процесса будет перенесено на две недели – до 1 октября. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Он сообщил, что школы и вузы в Батуми и Кобулети – это города в Аджарии, где в последние дни фиксируется эпидемвспышка, с 15 сентября начнут обучение в дистанционном режиме, который продлится две недели.
«Исходя из того, что учебный процесс вызовет еще большее увеличение мобильности, мы сегодня приняли определенные решения. Это означает, что в Кобулети и Батуми дети в классах и студенты в аудиториях продолжат учебу с первого октября, а до этого начнут учебу дистационно», — заявил Гахария.
«В Батуми в течение последних месяцев исходя из внутреннего туристического сезона мобильность была очень высокой, соответственно, мы конечно ожидали определенного роста инфицированных. Для этого как в Батуми, так и в масштабах всей страны все готово. Главное то, что процесс управления эпидемией и вирусом полностью под контролем», — сказал премьер.
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