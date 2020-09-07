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В Тбилиси пройдет лекция по истории Беларуси
07.09.2020 18:27
8 сентября в 20:00 в офисе одного из лидеров "Европейской Грузии" в Тбилиси Элене Хоштария состоится лекция по истории Беларуси. Лектором выступит действительный член Русского Географического Общества им. Миклухо Маклая с 2008 по 2014 Сергей Наумов.
"На лекции вы узнаете:
• Почему белый-красный-белый (БЧБ) флаг — не фашистский.
• Как связана первая конституция Европы и Беларусь.
• Кто такие литвины.
• Почему у Беларуси богатая, но, по большей части, забытая история.
После этой лекции вы сможете не только ответить на выше заданные вопросы, но и поймете, что это страна с одной из богатейших историй в Европе. Беларусь была новатором региона в прогрессивных идеях: конституция, свобода вероисповедания, книгопечатание", - сообщают организаторы..
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Лекция будет проходить на русском языке.
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