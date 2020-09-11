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В Грузии выявлено 87 новых случаев коронавируса


11.09.2020   10:11


В Грузии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1917. Информация об этом размещена на сайте Национального центра контроля заболеваний.

Количество выздоровевших увеличилось на 20 и составляет 1354.

В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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