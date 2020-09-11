

В Грузии выявлено 87 новых случаев коронавируса

11.09.2020 10:11





В Грузии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1917. Информация об этом размещена на сайте Национального центра контроля заболеваний.



Количество выздоровевших увеличилось на 20 и составляет 1354.



В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







