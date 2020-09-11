

ВОЗ: В мире разрабатывается около 180 вакцин для борьбы с COVID-19

11.09.2020 10:49





В мире разрабатывается около 180 вакцин для борьбы с COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения.



По словам Тедроса Адханома Гебрейсуса, в 35 случаях медицинские исследования проводятся на людях. По словам главы организации ООН, за всю историю с такой скоростью не проводились исследования против ни одной болезни и это является подтверждением невероятных достижений в области науки и технологий, которых мир достиг за последние годы.



Гебрейсус также отметил, что доступ к вакцине должны иметь как можно больше людей.



Всемирная организация здравоохранения заявляет, что несколько исследований начались в июле, а промежуточные результаты будут известны к концу года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







