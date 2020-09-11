

Планируется тестирование учителей на короновирус по принципу случайного выбора

11.09.2020 10:59





Один из важнейших кластеров формируется в связи с кутаисской 32-й публичной школой, — об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, в данном случае первичный источник заражения связан с праздничным мероприятием.



«В целом, с этой свадьбы прошло 12 дней, поэтому среди участников меньше, но у нас есть инфицирование во вторично-третичных контактах, и один из самых важных кластеров формируется в связи с кутаисской 32-й публичной школой, первоисточник которой связан с праздничным мероприятием.



Поэтому, так как страна готовится к началу учебного процесса, рекомендовано, всем учителям, которые в этот период, последние 2-3 недели отдыхали или путешествовали в очагах обострения эпидемиологической ситуации, в первую очередь, в Аджарии и Лечхуми, необходимо соблюдать превентивные меры, не являться на рабочие места в течение 2 недель и быть в самоизоляции. При появлении первых же симптомов связываться с «112», а затем медицинский персонал будет управлять их процессами», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



В то же время, по словам Амирана Гамкрелидзе, планируется также тестирование учителей по т.н. принципу случайности



Планируется также тестирование учителей по т.н. принципу случайности. План для этого разрабатывается и начнется его реализация», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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