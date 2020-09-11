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В Кутаиси будет установлена палатка для тестирования на коронавирус
11.09.2020 11:41
В центре Кутаиси будет установлена палатка, где любой желающий сможет пройти тест на коронавирус.
Об этом заявил губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.
По его словам, накануне состоялось заседание регионального совета, на котором был принят ряд решений по сложившейся в Кутаиси сложной эпидемиологической ситуации.
В кутаисской школе №32, 21 человек оказались оказались инфицированы COVID-19, среди зараженных директор и его заместитель.Источник заражения, один из педагогов, которая побывала в Тбилиси на свадьбе и имела контакт с подтвержденным случаем.
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