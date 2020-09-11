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Вторую волну коронавируса в Грузии ожидают «к октябрю или ноябрю»


11.09.2020   13:57


По мнению медицинского директора Инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая, резкий рост случаев заболевания коронавирусом связан с увеличенной мобильностью и недостаточным соблюдением ограничении.

Говоря о «второй волне» коронавируса, Эзугбая поделилась предположением, что она начнется «к концу октября или в середине ноября». Она отметила, что на данный момент вторая волна не началась. Это идет вразрез с заявлениями премьер-министра Гахария и министра экономики Турнава — по их мнению, вторая волна уже началась.

Эзугбая также рассказала, что вторая волна будет вызвана всплеском других респираторных заболевании, которые характерны для осени и мутацией самого коронавируса.

Медик сказала журналистам, что если сохранится нынешняя ситуация, проконтролировать ситуацию будет не сложно.

По состоянию на утро 11 сентября, за последние сутки в Грузии было выявлено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это — антирекорд. Также, выздоровели 20 пациентов.

Таким образом, в общем за время пандемии в Грузии заразились 1917 человек, вылечились 1354 и скончались 19.

На данный момент в Грузии от коронавируса лечатся 518 пациентов.

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