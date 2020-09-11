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Женщина получила ожоги второй-третьей степени от отвара листьев инжира
11.09.2020 15:13
32-летняя женщина получила ожоги от отвара листьев инжира. Ее доставили в Ожоговый центр университетской клиники Хечинашвили вчера. По словам руководителя центра Гуги Кашибадзе, у пациентки обгорело 35 процентов тела, и она получила ожоги второй-третьей степени.
По его словам, это четвертый случай ожога от отвара листьев инжира в этом году.
Кашибадзе в очередной раз призывает население отказаться от загара с отваром листьев инжира.
«Вчера в Ожоговый центр поступила 32-летняя женщина. В результате применения отвара листьев инжира она получила химические ожоги второй-третьей степени, что составляет 35 процентов от общей площади. Состояние стабильное, но травмы достаточно серьезные. Некоторое время она продолжит лечение в хирургическом отделении поликлиники. Это четвертый случай в этом году. Мы думали, что лето прошло и у нас больше не будет бы подобных случаев, но у нас все же есть четвертый случай. Летом у нас было три случая повреждения от отвара листьев инжира, и это четвертый случай. Все четыре случая — женщины», — заявил Кашибадзе.
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