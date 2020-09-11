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15 лет заключения: суд вынес приговор обвиняемым в покушении на сына первого президента Грузии
11.09.2020 15:14
15 лет заключения — такой приговор вынес суд двум обвиняемым в покушении на убийство Цотне Гамсахурдиа — сына первого президента Грузии Звиада.
Признанных виновными лиц следствие обвиняло в попытке группового предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
Суд также приговорил двух других лиц к четырем и пяти годам заключения. Их обвиняли в несообщении о преступлении.
Цотнэ Гамсахурдия был ранен 19 декабря 2019 года рядом со своим домом. Сначала он лечился в тбилисской клинике, после его перевели в Турцию. На данный момент он проходит лечение в Германии.
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