

15 лет заключения: суд вынес приговор обвиняемым в покушении на сына первого президента Грузии

11.09.2020 15:14





15 лет заключения — такой приговор вынес суд двум обвиняемым в покушении на убийство Цотне Гамсахурдиа — сына первого президента Грузии Звиада.



Признанных виновными лиц следствие обвиняло в попытке группового предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.



Суд также приговорил двух других лиц к четырем и пяти годам заключения. Их обвиняли в несообщении о преступлении.



Цотнэ Гамсахурдия был ранен 19 декабря 2019 года рядом со своим домом. Сначала он лечился в тбилисской клинике, после его перевели в Турцию. На данный момент он проходит лечение в Германии.



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