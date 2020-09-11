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Учителя, побывавшие на побережье Черного моря летом, пройдут тестирование на коронавирус
11.09.2020 20:39
В Грузии на коронавирус проверят всех учителей, посещавших Аджарию. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Аджарии неизменно растет с 1 сентября. Только за последние сутки в регионе было зафиксировано 39 фактов Covid-19.
По словам Гамкрелидзе, в настоящее время NCDC известно почти о 2,1 тысячи педагогов с историей поездок в Аджарию. Формированием соответствующих списков продолжают заниматься Центры общественного здравоохранения разных районов.
«Мы активно сотрудничаем с Минобразования, чтобы получить списки тех, кто находился на черноморском побережье», — заявил Гамкрелидзе.
Также эпидемиологи определили стратегию тестирования педагогов по принципу случайной выборки. Таким методом на коронавирус проверят еще 45 тысяч учителей.
«Мы должны быть уверены, что учитель, который идет в школу, не находится в стадии инфицирования. Такая же стратегия разработана в отношении крупных работодателей», — сказал он.
Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, 15 сентября в крупных городах Грузии учебный процесс начнется в дистанционном режиме. Начало учебы в школах и вузах в обычном формате отложено как минимум до 1 октября. Данные ограничения касаются частных и государственных школ и вузов в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Батуми и Кобулети.
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