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Учителя, побывавшие на побережье Черного моря летом, пройдут тестирование на коронавирус


11.09.2020   20:39


В Грузии на коронавирус проверят всех учителей, посещавших Аджарию. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в Аджарии неизменно растет с 1 сентября. Только за последние сутки в регионе было зафиксировано 39 фактов Covid-19.

По словам Гамкрелидзе, в настоящее время NCDC известно почти о 2,1 тысячи педагогов с историей поездок в Аджарию. Формированием соответствующих списков продолжают заниматься Центры общественного здравоохранения разных районов.

«Мы активно сотрудничаем с Минобразования, чтобы получить списки тех, кто находился на черноморском побережье», — заявил Гамкрелидзе.

Также эпидемиологи определили стратегию тестирования педагогов по принципу случайной выборки. Таким методом на коронавирус проверят еще 45 тысяч учителей.

«Мы должны быть уверены, что учитель, который идет в школу, не находится в стадии инфицирования. Такая же стратегия разработана в отношении крупных работодателей», — сказал он.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, 15 сентября в крупных городах Грузии учебный процесс начнется в дистанционном режиме. Начало учебы в школах и вузах в обычном формате отложено как минимум до 1 октября. Данные ограничения касаются частных и государственных школ и вузов в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Батуми и Кобулети.

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