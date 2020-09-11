

Возобновившие работу школы и вузы Грузии перейдут на дистанционное обучение

11.09.2020 20:40





Вузы и школы Грузии, которые уже возобновили учебный процесс, должны перейти на дистанционный режим обучения. Об этом сегодня на брифинге заявила замминистра образования, науки, культуры и спорта Екатерина Дгебуадзе.



По решению властей, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, 15 сентября в крупных городах Грузии учебный процесс начнется в дистанционном режиме. Начало учебы в обычном формате отложено как минимум на две недели, до 1 октября. Данные ограничения касаются частных и государственных школ и вузов в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Батуми и Кобулети.



«Из-за пандемии коронавируса министерство образования летом сделало важные шаги в развитии дистанционного обучения. Сегодня мы можем сказать, что система образования готова к тому, чтобы вести учебный процесс как в классах, так и дистанционно», — заявила Дгебуадзе.



Продолжится проект «Телешкола», в рамках которого ранее были записаны уроки для учеников 1-12 классов. Как и прежде, уроки будут транслироваться в эфире Общественного вещателя.



Самостоятельно школы должны позаботиться о том, чтобы все первоклассники получили предназначенные для них нетбуки. Также школы ответственны за предоставление детям учебников.



Нововведением этого года станут электронные журналы – аналог привычных классных журналов, где школьникам выставляют отметки, а также отмечают посещаемость учеников.



Что касается процесса тестирования педагогов, по словам Дгебуадзе, Минобразования уже предоставило Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии список примерно 2,1 тысячи учителей, которые летом побывали в Аджарии – регионе, считающемся зоной высокого риска.



Одновременно Минобразования уже завершило процесс оснащения государственных школ масками, дезбарьерами, дезинфицирующими средствами и дистанционными термометрами.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







