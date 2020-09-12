

87 из 158 новых случаев выявления коронавируса связаны с Аджарией

12.09.2020 12:55





По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 87 из 158 новых случаев коронавируса связаны с Аджарией, а 18 – с Тбилиси. Она пояснила, что показатель распространения вируса не дает оснований для паники, поскольку правительство, Министерство здравоохранения и Центр контроля заболеваний приняли быстрые и соразмерные меры.



«Сегодня у нас добавилось 158 новых подтвержденных случаев, и их стало 2075. Эти 158 подтвержденных случаев распределены так: 87 - Аджария, 28 - Самегрело, 19 - Имерети, 6 - Гурия и 18 - Тбилиси. Такого показателя в стране еще не было, но это не дает нам повода для паники, поэтому я хочу сказать, что нужно быть относительно спокойными и объясню, почему это не повод для паники. Исходя из того, что правительство, Министерство здравоохранения и Центр контроля заболеваний предприняли немедленные и соразмерные меры, контакты инфицированных были обнаружены и исследованы очень быстро», - сказала Марина Эзугбая.



По ее словам, вирус почти локализован в Батуми и Цагери. «Могу сказать, что наибольшее число из этих 158 - в Батуми, и в Батуми мы движемся практически к локализации, то есть, такое быстрое исследование дает нам возможность изолировать их контакты, поэтому мы можем твердо сказать, что прекратим распространение болезни. Батуми почти локализован. Также локализован Цагери», - сказала Марина Эзугбая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







