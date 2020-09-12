

Коронавирус не подтвердился ни у кого из сотрудников «Рустави 2»

12.09.2020 17:42





Коронавирус не подтвердился ни у кого из сотрудников «Рустави 2», — об этом заявил генеральный директор телекомпании Паата Салия.



По его словам, протестировано до 400 сотрудников компании, и все ответы отрицательные.



«Вчера у одного из наших сотрудников был выявлен вирус. Мы проинформировали об этом общественность и СМИ в течение нескольких минут после получения этой информации. Произошло это в 17:00, и ровно через час у нас было мобилизовали несколько бригад из частной лаборатории «Неолаб», с помощью которой мы за очень короткое время протестировали около 400 сотрудников нашей компании.



Всего несколько минут назад пришли ответы, и, к счастью, ответы на все тесты оказались отрицательными. Следовательно, на данном этапе исключено, однако, как говорят нам эпидемиологи, люди, имевшие прямой контакт с инфицированным, должны пройти еще несколько тестов. Это узкий круг, однако это не позволяет нам расслабиться на этом этапе. Мы ужесточим условия, даже для приема гостей, записи программ и т.д; Мы разработаем специальный протокол, но на этом этапе мы хотим сообщить общественности, что ни один из тестов не подтвердился и все ответы отрицательные. Рекомендуется, чтобы каждые 48 часов тестировались люди, которые имели прямой контакт с инфицированным сотрудником», — заявил Салия.





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