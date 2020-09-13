

В Рухской клинике лечатся 65 пациентов с коронавирусом

13.09.2020 15:30





В клинике в Рухи сейчас лечатся 65 инфицированных коронавирусом, в том числе и девятимесячный ребенок. Об этом сообщил журналистам и.о. губернатора Самегрео-Земо Сванетии Малхаз Тория.



По его же словам, ребенок вместе с матерью прибыл из оккупированной Абхазии 7 сентября и находился в карантинном пространстве.



«В регионе эпидемиологами протестированы 357 граждан, из них у 8 лиц оказался положительный результат. Семеро связаны с «кластером Саберио». Еще один – девятимесячный ребенок, тоже связан с оккупированной Абхазией. Он прибыл оттуда вместе с родителями 7 сентября. Они находились в карантинном пространстве.



Кроме того, в регионе Самегрело-Земо Сванетии 110 лиц находятся в карантине, 280 – в самоизоляции. В Рухской клинике лечатся 65 пациентов», - заявил Малхаз Тория.



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