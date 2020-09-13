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ФФН провела награждение внесших вклад в развитие футбола
13.09.2020 16:21
На 30-м съезде Федерации футбола Грузии (ФФГ), посвященном годовщине грузинского футбола, за выдающийся вклад в развитие футбола были награждены люди, работающие в грузинском футболе.
Особую награду передали грузинскому соавтору запрета на возврат мяча вратарю — Сулхану Иашвили. Также награждены делегат Учредительного собрания Федерации футбола Грузии Мамука Кварацхелия и летописец грузинского футбола Реваз Шенгелия.
Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили вручил особую награду семье Кахи Шаламберидзе. Он отметил вклад Кахи в грузинский футбол и выразил соболезнования членам его семьи. Напомним, Каха Шаламберидзе много лет активно участвовал в развитии Национальной лиги, а также работал медиа-менеджером в возрастных сборных Грузии.
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