

У четырех бенефициаров пансионата для пожилых в Аджарии подтвердился коронавирус

15.09.2020 10:26





В клинике «Бромонд» в Кутаиси ожидают четырех4 бенефициаров пансионата для пожилых из Аджарии, у которых подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет клиника.



По их словам, в стационаре клиники «Бомонд» продолжают лечение 22 пациента с подтвержденным Covid-19. Из них 11 детей и 11 взрослых, в том числе женщина на 35-й неделе беременности.



В настоящее время состояние здоровья помещенных в больницу удовлетворительное.



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