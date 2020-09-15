|
|
|
У четырех бенефициаров пансионата для пожилых в Аджарии подтвердился коронавирус
15.09.2020 10:26
В клинике «Бромонд» в Кутаиси ожидают четырех4 бенефициаров пансионата для пожилых из Аджарии, у которых подтвердился коронавирус. Информацию об этом распространяет клиника.
По их словам, в стационаре клиники «Бомонд» продолжают лечение 22 пациента с подтвержденным Covid-19. Из них 11 детей и 11 взрослых, в том числе женщина на 35-й неделе беременности.
В настоящее время состояние здоровья помещенных в больницу удовлетворительное.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна