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В нескольких городах и селах Грузии учеба сегодня начнется дистанционно


15.09.2020   10:35


В нескольких городах и селах Грузии учебный процесс сегодня начнется дистанционно.

Учеба дистанционно начинается в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Поти, Батуми и Кобулети, а также в муниципалитетах Хелвачаури, Хуло, Кеда и Шуахеви, в селе Матани Ахметского муниципалитета, в селах Зоти и Чхакаури муниципалитета Чохатаури, а также в селе Кицниси муниципалитета Гори.

Решением Межведомственного координационного совета процесс дистанционного обучения в указанных городах и поселках продлится до 1 октября, а с 1 октября обучение будет продолжаться в классах и аудиториях.

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