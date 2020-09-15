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В нескольких городах и селах Грузии учеба сегодня начнется дистанционно
15.09.2020 10:35
В нескольких городах и селах Грузии учебный процесс сегодня начнется дистанционно.
Учеба дистанционно начинается в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Поти, Батуми и Кобулети, а также в муниципалитетах Хелвачаури, Хуло, Кеда и Шуахеви, в селе Матани Ахметского муниципалитета, в селах Зоти и Чхакаури муниципалитета Чохатаури, а также в селе Кицниси муниципалитета Гори.
Решением Межведомственного координационного совета процесс дистанционного обучения в указанных городах и поселках продлится до 1 октября, а с 1 октября обучение будет продолжаться в классах и аудиториях.
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