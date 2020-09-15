

124 новых случая коронавируса связаны с Аджарией

15.09.2020 11:35





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 170 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 124 связаны с Батуми, а 20 — с Тбилиси.



«Вчера в стране было 2392 случая, добавилось 170, сейчас — 2562. По 170 новым случаям я хотела бы дать вам два объяснения. 88 — это контакты с подтвержденными случаями, 50 — с историей поездок, 4 — подтверждены в карантинных зонах, остальные — подтвержденные случаи в центрах лихорадки, поиск контактов которых продолжается.



По регионам 170 случаев распределяются следующим образом: Аджария, Батуми — 124, Тбилиси — 20, Имерети, Кутаиси — 13, Самегрело-Земо Сванети, Зугдиди — шесть, Гурия, Озургети — три, Мцхета-Мтианети, Мцхета — три, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети, Цагери — один», — заявила Эзугбая.



По ее словам, количество выздоровевших увеличилось на 11 и на данном этапе в ковид-центрах проходят лечение 1154 пациента.





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