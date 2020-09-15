

Коронавирусом заразились несколько бенефициаров дома престарелых в Батуми

15.09.2020 14:11





Коронавирусную инфекцию выявили у пятерых бенефициаров и одного сотрудника дома для престарелых в Батуми.



По словам директора убежища протоиерея Иоане Барамидзе, здание закрыто на карантин, все ожидают результатов тестов остальных жильцов и сотрудников. Всего в доме престарелых 120 жильцов.



«У нас инфицированы пятеро жильцов и один сотрудник. Сотрудник не был в заведении со 2 сентября. Нам известно, что он был на свадьбе, когда – не знаем. К нам уже приходили эпидемиологи, дали рекомендации, как продолжать работу. Со вчерашнего дня все жильцы и сотрудники находятся в здании, сегодня сотрудников уже перевели в карантин», – заявил Барамидзе.



По его словам, врачи считают, что все заразившиеся являются бессимптомными пациентами. Их состояние стабильное.



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