|
|
|
Коронавирусом заразились несколько бенефициаров дома престарелых в Батуми
15.09.2020 14:11
Коронавирусную инфекцию выявили у пятерых бенефициаров и одного сотрудника дома для престарелых в Батуми.
По словам директора убежища протоиерея Иоане Барамидзе, здание закрыто на карантин, все ожидают результатов тестов остальных жильцов и сотрудников. Всего в доме престарелых 120 жильцов.
«У нас инфицированы пятеро жильцов и один сотрудник. Сотрудник не был в заведении со 2 сентября. Нам известно, что он был на свадьбе, когда – не знаем. К нам уже приходили эпидемиологи, дали рекомендации, как продолжать работу. Со вчерашнего дня все жильцы и сотрудники находятся в здании, сегодня сотрудников уже перевели в карантин», – заявил Барамидзе.
По его словам, врачи считают, что все заразившиеся являются бессимптомными пациентами. Их состояние стабильное.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна