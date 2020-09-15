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France24 об участии Грузии в «Лиге шести наций»


15.09.2020   14:21


Французское издание France24 отозвалась о соревновании сборной Грузии в «Лиге шести наций» и публикует интервью с главным тренером «борджгалоснеби» Леваном Маисашвили.

В статье отмечается, что сборная Фиджи присоединилась к турниру «Шести наций» вместе с Грузией, а недавно назначенный главный тренер «борджгалоснеби» будет использовать матчи «Кубка наций» осенью, чтобы поднять уровень команды.

«Нам удается играть с лучшими командами мира только два раза в год, и это наша главная проблема», — цитирует France24 слова главного тренера сборной Грузии.

«Если бы у нас была возможность чаще играть с командами такого уровня, мы были бы намного лучше подготовлены к турниру «Шести наций».

У нас будут встречи с более сильными командами, этот турнир даст нам прекрасную возможность поделиться своим опытом.

Если нам удастся выиграть игру, это будет, конечно, необычно, но наша главная цель — выступить с лучшей стороны и набраться опыта», — заявил главный тренер сборной Грузии.

Напоминаем, что 23 октября Грузия проведет свой первый матч турнира «Восьми наций» против Шотландии.

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