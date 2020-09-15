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В России за сутки выявлено 5 529 новых случаев коронавируса
15.09.2020 15:02
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 529, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, передает Газета.Ru.
По данным Оперативного штаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 605 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 884 305.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 18 785. За минувшие сутки зафиксировано 150 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 073 849 случаев COVID-19.
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