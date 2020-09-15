

Владельцы гостиниц в Кобулети провели акцию пртеста

15.09.2020 16:11





Владельцы частных гостиниц устроили акцию протеста в курортном Кобулети, сообщает сегодня Аджарское телевидение.



Участники акции сначала устроили протестное шествие по центральному проспекту Агмашенебели, а затем собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта», где перекрыли автомобильную дорогу. На месте была мобилизована полиция.



Это уже седьмая по счету акция протеста владельцев гостиниц. Очередную акцию протеста они анонсировали провести 18 сентября.



Протестующие требуют от коммерческих банков отсрочить выплату их долгов на один год, а от государства — полностью просубсидировать набежавшие проценты. Владельцы гостиниц заявляют, что туристический сезон провалился из-за пандемии коронавируса и они не смогут заплатить по банковским задолженностям.



С владельцами гостиниц семейного типа накануне встретился министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе, который пообещал протестующим оказать помощь в реструктуризации банковской задолженности. Однако участники акции считают, что этого недостаточно.



«Процесс реструктуризации не касается полной субсидии процента и отсрочки суммы. Он сказал, что нам можно помочь в рамках программы «Производи в Грузии», однако финансирование будет отборочным. Мы требуем, чтобы финансирование коснулась всех категорий», — сказали участники акции.



Встреча участников акции с мэром Кобулети Мирианом Катамадзе сопровождалась шумом и спором. Как заявил Катамадзе, к решению вопроса подключены как местные, так и центральный власти и результат, предположительно, станет известен в ближайшие дни. По его словам, параллельно ведутся переговоры с банковским сектором.



Между тем участники акции заявляют, что не верят обещаниям мэра, так как несмотря на проведение нескольких встреч, действенных шагов с его стороны они так и не увидели.



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