

Церцвадзе: Рост случаев коронавируса был ожидаем, думаю, ничего тревожного нет

15.09.2020 19:46





По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, рост случаев коронавируса был ожидаем.



По словам Церцвадзе, ни одна страна не может поддерживать очень низкий уровень распространения вируса в течение восьми месяцев.



Церцвадзе уделяет особое внимание снятию ограничений, увеличению мобильности, активизации внутреннего туризма и ослаблению внимания со стороны граждан, что способствовало увеличению числа инфицированных.



Однако Церцвадзе считает, что в нынешней ситуации нет ничего тревожного и это не приведет к повторному объявлению жестких экстренных мер и введению режима карантина.



Церцвадзе также рассказал о том, насколько система здравоохранения была подготовлена к встрече с растущим числом инфицированных.



«Министерство здравоохранения не встретило это положение неподготовленным. Количество коек и медиков достаточное, реанимационных коек и дыхательных аппаратов тоже хватает. Во всяком случае, пока в Грузии (я думаю, что Грузия — единственная страна в этом отношении) не было зафиксировано случая, когда пациенту приходилось стоять в очереди хотя бы несколько часов. Все инфицированные проходят своевременную госпитализацию и проводится адекватное лечение», — заявил Тенгиз Церцвадзе.



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