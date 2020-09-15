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Церцвадзе: Рост случаев коронавируса был ожидаем, думаю, ничего тревожного нет


15.09.2020   19:46


По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, рост случаев коронавируса был ожидаем.

По словам Церцвадзе, ни одна страна не может поддерживать очень низкий уровень распространения вируса в течение восьми месяцев.

Церцвадзе уделяет особое внимание снятию ограничений, увеличению мобильности, активизации внутреннего туризма и ослаблению внимания со стороны граждан, что способствовало увеличению числа инфицированных.

Однако Церцвадзе считает, что в нынешней ситуации нет ничего тревожного и это не приведет к повторному объявлению жестких экстренных мер и введению режима карантина.

Церцвадзе также рассказал о том, насколько система здравоохранения была подготовлена к встрече с растущим числом инфицированных.

«Министерство здравоохранения не встретило это положение неподготовленным. Количество коек и медиков достаточное, реанимационных коек и дыхательных аппаратов тоже хватает. Во всяком случае, пока в Грузии (я думаю, что Грузия — единственная страна в этом отношении) не было зафиксировано случая, когда пациенту приходилось стоять в очереди хотя бы несколько часов. Все инфицированные проходят своевременную госпитализацию и проводится адекватное лечение», — заявил Тенгиз Церцвадзе.

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