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Представители кинокомпаний Universial Studios ищут в Грузии места для съемок


15.09.2020   19:49


Представители кинокомпаний Universial Studios находятся в Грузии с деловым визитом, сообщает Национальный центр кинематографий Грузии.

Ведомство рапортует о приезде 14 сентября опытных менеджеров локаций — Илта Джонса, Лори Бартона и Питера Глука. В разное время они работали на съемках фильмов «Черная пантера«, «Начало«, «Пираты карибского моря«, «Однажды в Голливуде» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды«.

Тур по стране и причина заинтересованности
С 16 по 18 сентября менеджеры посетят Тбилиси, Рустави, Казбеги, Ахалцихе и Кахетию. Их цель — найти интересные места для съемок.

Компания заинтересовалась Грузией после съемок серии фильмов «Форсаж» — некоторые сцены блокбастера снимали на улицах Тбилиси в прошлом году.

Национальный центр кинематографий также рапортует, что представители компании проведут мастер-класс и поделятся своим опытом с грузинскими представителями искусства. Эти мероприятия запланированы на весну 2021 года.

Тур компании проходит при поддержке государственной программы «Производи в Грузии», Агентства США по международному развитию (USAID), Национального центра кинематографий и Кинокластера Грузии.

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