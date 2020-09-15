

Представители кинокомпаний Universial Studios ищут в Грузии места для съемок

15.09.2020 19:49





Представители кинокомпаний Universial Studios находятся в Грузии с деловым визитом, сообщает Национальный центр кинематографий Грузии.



Ведомство рапортует о приезде 14 сентября опытных менеджеров локаций — Илта Джонса, Лори Бартона и Питера Глука. В разное время они работали на съемках фильмов «Черная пантера«, «Начало«, «Пираты карибского моря«, «Однажды в Голливуде» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды«.



Тур по стране и причина заинтересованности

С 16 по 18 сентября менеджеры посетят Тбилиси, Рустави, Казбеги, Ахалцихе и Кахетию. Их цель — найти интересные места для съемок.



Компания заинтересовалась Грузией после съемок серии фильмов «Форсаж» — некоторые сцены блокбастера снимали на улицах Тбилиси в прошлом году.



Национальный центр кинематографий также рапортует, что представители компании проведут мастер-класс и поделятся своим опытом с грузинскими представителями искусства. Эти мероприятия запланированы на весну 2021 года.



Тур компании проходит при поддержке государственной программы «Производи в Грузии», Агентства США по международному развитию (USAID), Национального центра кинематографий и Кинокластера Грузии.





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