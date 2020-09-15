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Выпускницу тбилисского «Свободного университета» приняли на работу в Google
15.09.2020 20:27
"Новости-Грузия"
Мариам Бежашвили, выпускница программы бакалавриата тбилисского «Свободного университета» по информатике и математике, начала работать в мюнхенском офисе компании Google. При этом девушку приняли на работу с первого раза и без стажировки.
Мариам дала интервью агентству Marketer, где рассказала, что год назад с ней по почте связался специалист, занимающийся подбором персонала для компании. Он нашел ее на одном из конкурсов Google, и попросил прислать резюме.
«Я прошла онлайн-собеседование, а в декабре пригласили в Мюнхен, чтобы показать офис. У меня остались хорошие впечатления», — вспоминает Мариам. В то время она уже работала программистом в компании Georgian Service Group. Своей работой Мариам была довольна и уходить не собиралась, но изменила решение, когда познакомилась с командой Google.
«В феврале я подписала контракт, должна была начать работу в апреле. В конце марта границы из-за коронавируса закрылись, поэтому добраться до Мюнхена я смогла только в июле. Следовательно, работать программным инженером в мюнхенском офисе начала в августе», — говорит Бежашвили.
По словам Мариам, ей очень помог опыт, полученный в тбилисской математической школе имени Комарова, в «Свободном университете» и на олимпиадах по программированию. Однако самый большой вклад в ее успех, по мнению Мариам, внес центр информационных технологий «Мзиури».
Напомним, что «Свободный университет» был учрежден Кахой Бендукидзе.
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