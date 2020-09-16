

Из 399 протестированных в Зугдидской инфекционной больнице коронавирус подтвердился у 6 человек

16.09.2020 12:25





В Зугдидской инфекционной больнице было протестировано 399 образцов, 6 из которых оказались положительными на COVID-19.



Все шестеро принадлежат к т.н кластеру села Саберио Гальского района оккупированной Абхазии.



По словам и.о государственного поверенного регионе Самегрело-Земо Сванети Малхаза Топурия, в течение дня они будут переведены на контролируемую центральными властями территорию и помещены в специализированные клиники.



Что касается полицейского из Мартвили, то все семь его контактов были установлены. Всем контактировавшим с инфицированным был проведен тест PCR, результаты которых пока неизвестны. Все они находятся на карантине. Полицейский проходит лечение в клинике Рухи. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.





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