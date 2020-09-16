

В Союзе регби произошла стрельба, ранен один человек

16.09.2020 14:50





Некоторое время назад в здании Союза регби Грузии произошла стрельба. Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердил и.о. президента Союза регби Торнике Гогебашвили.



По его словам, ранен один из членов инициативной группы.



«В ногу ранен представитель инициативной группы Рамаз Харазишвили. Его жизни ничто не угрожает. Мы вызвали полицию, все сотрудники Союза регби сотрудничают с полицией », — сказал Торнике Гогебашвили.



На вопрос, что последовало за инцидентом, Торнике Гогебашвили ответил, что произошедшее не имеет отношения к заседанию.



По словам Торнике Гогебашвили, в настоящее время в Союзе регби работают правоохранители, ведется опрос сотрудников. По его словам, пока никто не задержан.



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