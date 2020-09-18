

Имнадзе: Переход на 14-дневный срок карантина не планируется

18.09.2020 10:56





По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Пааты Имнадзе, переход на 14-дневный срок карантина не планируется. Об этом Имнадзе сказал в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», откликаясь на заявление Всемирной организации здравоохранения «(ВОЗ), согласно которому 14-карнтинный срок не должен меняться.



По пояснению Имнадзе, изменение срока карантина в Грузии было понято неверно.



Как он отметил, проходить 8-дневный карантин приходится лишь въезжающим в страну, а для контактировавших с инфицированным срок карантина составляет 12 дней. По оценке Имнадзе, этот подход оправдывает.



«Было неверно понято. У нас этот карантин 8-дневный и затем еще на 12-й день происходит перепроверка въехавших в страну людей. А для тех, кто непосредственно контактировал с заболевшим, ничего не изменилось. У них не 14 дней, но мы их тестируем на 12-й день. Т.е. отпускаем из карантина на 13-й день.



Наш подход пока что оправдывает, т.е. разница в том, что, если ты являешься контактом с подтвержденным, тебе предстоит 12-дневный карантин по нашим законам, а если ты просто въезжаешь в страну, то придется пройти 8-дневный карантин», - заявил Паата Имнадзе и отметил, что переход на 14-днейвный карантин не планируется.



Для справки, по информации ВВС, старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Кэтрин Смолвуд заявила, что связанный с коронавирусом 14-дневный карантин не должен меняться.



По ее словам, эта рекомендация основана на научном понимании инкубационного периода и передачи вируса.



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