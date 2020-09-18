|
|
|
Из 182 новых случаев коронавируса 129 связаны с Аджарией
18.09.2020 12:11
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 182 новых случаев коронавируса 129 связаны с Аджарией, 11 — с Кобулети, три — с Кеда, 1 — с Шуахеви, 34 — с Тбилиси, 11 — с Имерети, 4 — с Квемо Картли. Также, как отметила Эзугбая, трое из недавно инфицированных связаны с Гурией, а один случай — с Кахети.
При этом, как отметила Эзугбая, в Грузии выздоровели 13 пациентов с коронавирусом, а общий процент излечившихся составляет 46.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна