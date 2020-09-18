

Из 182 новых случаев коронавируса 129 связаны с Аджарией

18.09.2020 12:11





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 182 новых случаев коронавируса 129 связаны с Аджарией, 11 — с Кобулети, три — с Кеда, 1 — с Шуахеви, 34 — с Тбилиси, 11 — с Имерети, 4 — с Квемо Картли. Также, как отметила Эзугбая, трое из недавно инфицированных связаны с Гурией, а один случай — с Кахети.



При этом, как отметила Эзугбая, в Грузии выздоровели 13 пациентов с коронавирусом, а общий процент излечившихся составляет 46.



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