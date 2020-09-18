

Эзугбая: Число критических пациентов с коронавирусом увеличилось до 11

18.09.2020 13:35





Аджария продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в Грузии. Из 182 случаев Covid-19, зафиксированных в стране за последние сутки, 129 связаны с этим регионом. Об этом журналистам сегодня сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



По ее словам, из 129 случаев 114 относятся к Батуми – крупнейшему городу на грузинском черноморском побережье. Еще 11 – к Кобулети, три – к району Кеда, а один – к району Шуахеви.



Что касается остальных регионов, то в Тбилиси выявлено 34 новых случая инфицирования коронавирусом, в Имерети – 11, в Квемо-Картли – четыре, в Гурии – три, в Кахетии – один.



Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным Covid-19 за последние сутки увеличилось на 13, до 1 435 — это 46% от общего числа заболевших в Грузии.



В настоящее время в Грузии лечение продолжают 1 657 человек с коронавирусом. Часть из них остается в ковид-центрах, бессимптомные пациенты переведены в гостиничный карантин.



По словам Эзугбая, состояние 11 больных критическое, а 75 тяжелое. Непосредственно в Тбилисской инфекционной больнице лечатся 34 пациента, из них состояние одного критическое, четырех тяжелое.



Эзугбая указала, что, несмотря на увеличение числа проводимых ПЦР-тестов, серьезного роста новых случаев Covid-19 не фиксируется. По ее словам, за день 16 сентября в стране провели 11,1 тысячи ПЦР-тестов, а 17 сентября – более 13,2 тысячи.



Она в очередной раз призвала население соблюдать правила личной гигиены и меры безопасности, чтобы постепенно добиться снижения показателей суточного прироста новых случаев Covid-19.



Общее число заразившихся коронавирусом в Грузии составляет 3 119. За время пандемии в стране скончались 19 человек с COVID-19.



Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля.



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