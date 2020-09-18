

У сотрудника аппарата парламента Грузии подтвержден коронавирус

18.09.2020 16:32





Коронавирус подтвержден у одного сотрудника парламента Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Заболевший работает в департаменте хозяйственного обеспечения. Источник его инфицирования пока не известен. Сотрудники аппарата парламента, с которыми контактировал заболевший, перешли в режим самоизоляции.



Из-за роста случаев инфицирования, который фиксируется в Грузии с начала сентября, эпидемиологи призывают компании и учреждения по возможности снова перейти на дистанционный режим работы.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 3 119. За время пандемии в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Вылечились 1 435 пациентов – это 46% от всего числа заболевших в Грузии.



В настоящее время в ковид-центрах и гостиничном карантине остаются 1 657 пациентов с коронавирусом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





