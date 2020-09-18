|
|
|
У сотрудника аппарата парламента Грузии подтвержден коронавирус
18.09.2020 16:32
Коронавирус подтвержден у одного сотрудника парламента Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение.
Заболевший работает в департаменте хозяйственного обеспечения. Источник его инфицирования пока не известен. Сотрудники аппарата парламента, с которыми контактировал заболевший, перешли в режим самоизоляции.
Из-за роста случаев инфицирования, который фиксируется в Грузии с начала сентября, эпидемиологи призывают компании и учреждения по возможности снова перейти на дистанционный режим работы.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 3 119. За время пандемии в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Вылечились 1 435 пациентов – это 46% от всего числа заболевших в Грузии.
В настоящее время в ковид-центрах и гостиничном карантине остаются 1 657 пациентов с коронавирусом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна