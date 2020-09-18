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У сотрудника аппарата парламента Грузии подтвержден коронавирус


18.09.2020   16:32


Коронавирус подтвержден у одного сотрудника парламента Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение.

Заболевший работает в департаменте хозяйственного обеспечения. Источник его инфицирования пока не известен. Сотрудники аппарата парламента, с которыми контактировал заболевший, перешли в режим самоизоляции.

Из-за роста случаев инфицирования, который фиксируется в Грузии с начала сентября, эпидемиологи призывают компании и учреждения по возможности снова перейти на дистанционный режим работы.

За последние сутки в Грузии зафиксировано 182 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 3 119. За время пандемии в Грузии скончались 19 человек с COVID-19. Вылечились 1 435 пациентов – это 46% от всего числа заболевших в Грузии.

В настоящее время в ковид-центрах и гостиничном карантине остаются 1 657 пациентов с коронавирусом.

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