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Родильный дом Батуми принял еще 4 беременных, инфицированных коронавирусом
18.09.2020 18:09
Родильный дом Батуми принял еще 4 беременных, инфицированных коронавирусом. Как пояснили в клинике, пациенток приняли вчера вечером, одну из них перевели в больницу Кобулети. На данном этапе в родильном доме Батуми новый коронавирус диагностирован у 16 беременных.
В родильном доме говорят, что у каждой из них состояние здоровья стабильное, ни у одной из них нет симптомов, в том числе температуры.
«На этом этапе им не требуется лечения, сердцебиение детей было прослушано, и все стабильно», - сказали в клинике.
За последние недели в стране резко возросло число случаев заболевания новым коронавирусом. Сегодня, 18 сентября, было подтверждено 182 новых случая заболевания коронавирусом, из которых 129 были выявлены в Аджарии.
По решению Межведомственного координационного совета учебный процесс во всех крупных городах Грузии перенесен до 1 октября. Запрещено собираться более 200 человек как в закрытых, так и открытых пространствах. Также запрещено устраивать свадьбы и поминки.
Всего в стране выявлено 3119 случаев нового коронавируса, из которых 1435 пациентов выздоровели, а 19 умерли.
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