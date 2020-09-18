

Гамкрелидзе - Пятеро из 13 критических пациентов были интубированы, четверо из них были перевезены из Абхазии

18.09.2020 18:47





«Если оценивать степень тяжести, то в целом среди тех, кто в настоящее время проходит лечение в больницах или карантинных учреждениях, большинство из них легкие пациенты, бессимптомные и умеренно тяжелые», — заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, количество бессимптомных пациентов составляет около 10-15% от общего числа инфицированных.



«Бессимптомные пациенты в основном отправляются в карантинные зоны и содержатся там. Также у нас 13 критических пациентов, пятеро из которых интубированы, то есть находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Четверо из них — перевезенные из Абхазии пациенты. Еще восемь пациентов также находятся в критическом состоянии. В целом тяжело больны около 70 человек, остальные — пациенты легкой, средней степени тяжести и бессимптомные», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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