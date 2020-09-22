

В Грузии зафиксировано 218 новых случаев коронавируса

22.09.2020 11:17





В Грузии выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 3913. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается числа выздоровевших, то в стране от коронавируса вылечились еще 40 человек. Соответственно, их количество составляет 1574.



В стране от коронавируса скончались 22 человека.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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