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В Грузии зафиксировано 218 новых случаев коронавируса
22.09.2020 11:17
В Грузии выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 3913. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Что касается числа выздоровевших, то в стране от коронавируса вылечились еще 40 человек. Соответственно, их количество составляет 1574.
В стране от коронавируса скончались 22 человека.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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