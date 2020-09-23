Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии зафиксировано 227 новых случаев коронавируса


23.09.2020   11:09


В Грузии выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 4140. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Что касается числа выздоровевших, то в стране от коронавируса вылечились еще 69 человек. Соответственно, их количество составляет 1643.

В стране от коронавируса скончались 24 человека.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна