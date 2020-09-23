

В Грузии от коронавируса умер 24-й пациент

23.09.2020 11:26





Еще один, 24-й пациент умер от коронавируса в Грузии.



Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Детали о возрасте умершего пациента и месте его лечения пока неизвестны.



Всего в Грузии от коронавируса скончались 24 пациента, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения составляет 4140, выздоровели 1643 пациента.



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