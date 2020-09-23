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В Батуми начался процесс лечения инфицированных на дому
23.09.2020 11:59
В Батуми начался процесс лечения на дому инфицированных коронавирусом. По информации Центра общественного здравоохранения региона, несколько пациентов уже проходят лечение на дому и находятся под наблюдением врачей.
В целом же, окончательная форма протокола домашнего лечения все еще находится в разработке.
«Процесс лечения на дому начался два дня назад, в протоколе строго прописано, кто лечится дома, это однозначно легкие и бессимптомные случаи, беременные, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети и другие категории не смогут проходить процесс лечения дома», — заявила заместитель директора Центра общественного здравоохранения Нона Эпадзе.
В центре не уточняют, сколько людей с коронавирусной инфекцией лечатся дома.
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