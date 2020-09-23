

Энделадзе: 24-й умерший пациент cкончался от сопутстсвующих заболеваний

23.09.2020 12:22





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 24-й умерший пациент находился на лечении в Тбилисской инфекционной больнице, у него были тяжелые сопутствующие заболевания.



По ее словам, пациент лечился в клинике после 18 августа, и в результате тестирования у него больше не фиксировался коронавирус. По словам Марины Энделадзе, из-за тяжелых сопутствующих заболеваний 70-летнего мужчину спасти не удалось.



«Его состояние несколько улучшилось с точки зрения коронавируса, так как 3 и 4 сентября ответ был отрицательным, после двух тестов мы повторили его еще раз 11 сентября, ответ снова был отрицательным, но из-за тяжелых фоновых заболеваний, таких как онкологическая патология и многие другие патологии, пациента спасти не удалось», — заявила Энделадзе.





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