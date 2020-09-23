|
|
|
Энделадзе: 24-й умерший пациент cкончался от сопутстсвующих заболеваний
23.09.2020 12:22
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 24-й умерший пациент находился на лечении в Тбилисской инфекционной больнице, у него были тяжелые сопутствующие заболевания.
По ее словам, пациент лечился в клинике после 18 августа, и в результате тестирования у него больше не фиксировался коронавирус. По словам Марины Энделадзе, из-за тяжелых сопутствующих заболеваний 70-летнего мужчину спасти не удалось.
«Его состояние несколько улучшилось с точки зрения коронавируса, так как 3 и 4 сентября ответ был отрицательным, после двух тестов мы повторили его еще раз 11 сентября, ответ снова был отрицательным, но из-за тяжелых фоновых заболеваний, таких как онкологическая патология и многие другие патологии, пациента спасти не удалось», — заявила Энделадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна