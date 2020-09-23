

Из 227 новых случаев коронавируса 165 связаны с Аджарией

23.09.2020 12:34





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 227 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 165 связаны с Аджарией и 34 — с Тбилиси. Остальные случаи заражения распределены по разным регионам.



«В Аджарии выявлено 165 случаев, в Тбилиси — 34, в Рустави — 4, в Имерети — 14, два из них — в Терджола и 12 — в Кутаиси, в Гурзии — четыре, отсюда один — в Ланчхути, три — в Озургети, в Душети — один и в Зугдиди — 2», — заявила Энделадзе.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования в Грузии на данный момент составляет 4 140, 1 643 пациента выздоровели и 24 скончались.





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