

У Шоты Арвеладзе подтвердился коронавирус - СМИ

23.09.2020 15:04





У главного тренера узбекского «Пахтакора» Шоты Арвеладзе выявлен коронавирус. Об этом сообщает портал UPL24.



По имеющимся данным, Арвеладзе проведет на самоизоляции 14 дней. «Стоит отметить, что у Арвеладзе астма и коронавирус может усугубить его состояние. Пока неизвестно о состоянии здоровья специалиста», – пишет издание.



В сентябре коронавирус был выявлен у экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а сейчас главного тренера узбекского «Навбахора» Андрея Канчельскиса.



Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 22 сентября достигло 52491, сообщает «Радио Озодлик». Число выздоровевших от коронавируса достигло 48606 человека. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 440.



20 сентября СМИ сообщили, что умер заразившийся коронавирусом вице-премьер Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





