

В Батуми провели операцию кесарева сечения инфицированной COVID-19 пациентке

23.09.2020 16:50





В батумском роддоме инфицированной коронавирусом пациентке провели роды по методу кесарева сечения, сообщает Общественное телевидение.



Директор клиники Нугзар Папава сообщил журналистам, что мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.



«Закончили кесарево сечение. Оба чувствуют себя хорошо. Сейчас ребенка готовят, его должны перевести в боксированное отделение и в течение дня новорожденному проведут тестирование. На данном этапе не известно, есть ли у ребенка коронавирус. Пока что мать и ребенок будут изолированы», — сказал Папава.



На сегодня в роддоме запланировано еще две аналогичные операции для инфицированных коронавирусом пациенток.



«Запланировано два кесаревых сечения. Ведутся подготовительные работы. Предположительно, второй ковидинфицированной пациентке сделают кесарево сечение в течение дня. Всего у нас 25 ковидинфицированных пациенток. Двух планируем перевести в зону карантина и останется 23 пациентки. Состояние здоровья всех удовлетворительное», — отметил Папава.



За последние сутки в Грузии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это рекордный показатель в стране с начала пандемии. Кроме того, за сутки скончались двое человек, у которых был выявлен коронавирус.



Общее количество зараженных в стране с начала эпидемии в феврале составило 4 140, из них активных случаев на сегодня – 2 473.



По количеству новых случаев заражения лидирует Аджария – за сутки так было выявлено 165 новых случаев.





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