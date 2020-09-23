

Граждан тестируют на коронавирус у здания Дома юстиции в Тбилиси

23.09.2020 17:24





Возле Дома Юстиции в Тбилиси проводится массовое тестирование граждан. Тестирование проводит Национальный центр контроля заболеваний.



Эпидемиологи пытаются провести анализ на Covid-19 до 1000 граждан, чтобы выяснить общий фон эпидемии в Тбилиси.



На данный момент неизвестно, скольким гражданам провели тестирование. Протестированные люди будут уведомлены о результатах тестирования по телефону в течение 24 часов.



Напомним, вчера, 22 сентября, руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что тест на коронавирус будет проходить 22 и 23 сентября за Домом юстиции в Тбилиси.





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