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Граждан тестируют на коронавирус у здания Дома юстиции в Тбилиси
23.09.2020 17:24
Возле Дома Юстиции в Тбилиси проводится массовое тестирование граждан. Тестирование проводит Национальный центр контроля заболеваний.
Эпидемиологи пытаются провести анализ на Covid-19 до 1000 граждан, чтобы выяснить общий фон эпидемии в Тбилиси.
На данный момент неизвестно, скольким гражданам провели тестирование. Протестированные люди будут уведомлены о результатах тестирования по телефону в течение 24 часов.
Напомним, вчера, 22 сентября, руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил, что тест на коронавирус будет проходить 22 и 23 сентября за Домом юстиции в Тбилиси.
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