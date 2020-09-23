

Для приема инфицированных коронавирусом имеется 715 коек

23.09.2020 18:13





По информации Министерства здравоохранения, для приема инфицированных коронавирусом на данный момент свободны 715 коек.



Как заявляют в Министерстве по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в масштабах страны пациентами с COVID-19 заняты 1342 койки.



«Всего мобилизовано 2522 койки, занято - 1342 коек, для триажа занято – 207 коек, а свободно 715 коек», - заявили в ведомстве.



Напомним, что в Грузии подтверждено 4140 случаев инфицирования коронавирусом, среди них выздоровели 1643 человека, скончались 25. В режиме карантина находятся 5390 человек, под наблюдением в стационаре – 836, а в «ковид-гостиницах» - 640. Из-за рубежа на лечение были переведены 41 граждан Грузии.





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