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Для приема инфицированных коронавирусом имеется 715 коек
23.09.2020 18:13
По информации Министерства здравоохранения, для приема инфицированных коронавирусом на данный момент свободны 715 коек.
Как заявляют в Министерстве по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в масштабах страны пациентами с COVID-19 заняты 1342 койки.
«Всего мобилизовано 2522 койки, занято - 1342 коек, для триажа занято – 207 коек, а свободно 715 коек», - заявили в ведомстве.
Напомним, что в Грузии подтверждено 4140 случаев инфицирования коронавирусом, среди них выздоровели 1643 человека, скончались 25. В режиме карантина находятся 5390 человек, под наблюдением в стационаре – 836, а в «ковид-гостиницах» - 640. Из-за рубежа на лечение были переведены 41 граждан Грузии.
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