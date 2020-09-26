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В Грузии зафиксировано 296 новых случаев коронавируса
26.09.2020 11:11
В Грузии выявлено 296 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 4960. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших увеличилось на 60 и их стало 1819.
В режиме карантина 5584 гражданина, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находится 781 пациент.
В стране от коронавируса скончались 27 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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