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166 из 296 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, а 41 – в Тбилиси
26.09.2020 12:41
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 166 из 296 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, а 41 – в Тбилиси.
По ее словам, в стране 19 критически тяжелых пациентов.
«Добавилось 296 новых случаев и у нас стало 4960 подтвержденных случаев. 166 новых случаев выявлены в Аджарии, 55 - в Имерети, 9 - в Гурии, 41 - в Тбилиси, 1 - в Кахети, 2 - в Мцхета-Мтианети, 18 - в Самегрело и Земо-Сванети, 1 - в Самцхе-Джавахети и 3 - в Квемо Картли», - сообщила Марина Энделадзе.
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