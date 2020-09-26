

166 из 296 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, а 41 – в Тбилиси

26.09.2020 12:41





По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 166 из 296 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, а 41 – в Тбилиси.



По ее словам, в стране 19 критически тяжелых пациентов.



«Добавилось 296 новых случаев и у нас стало 4960 подтвержденных случаев. 166 новых случаев выявлены в Аджарии, 55 - в Имерети, 9 - в Гурии, 41 - в Тбилиси, 1 - в Кахети, 2 - в Мцхета-Мтианети, 18 - в Самегрело и Земо-Сванети, 1 - в Самцхе-Джавахети и 3 - в Квемо Картли», - сообщила Марина Энделадзе.



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