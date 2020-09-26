|
|
|
Гамкрелидзе: Каждая смерть это трагедия, но процентный показатель смертности у нас один из самых низких в Европе
26.09.2020 20:47
По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, за последнюю неделю в Грузии скончались 7 пациентов, инфицированных коронавирусом.
«К сожалению, в течение одной недели у нас 7 случаев смерти, 2 тяжелобольных были переведены с нашей неконтролируемой территории. Остальные были также тяжелыми, критическими больными, находившимися в реанимации на искусственной вентиляции. Если не ошибаюсь, 3 случая связаны с Аджарией. Последний случай произошел в Кутаиси, но был доставлен из Батуми. Каждая смерть - это трагедия, но процентный показатель смертности составляет 0,57% от всех инфицированных и является одним из самых низких в Европе», сказал Амиран Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна