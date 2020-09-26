

Гамкрелидзе: Каждая смерть это трагедия, но процентный показатель смертности у нас один из самых низких в Европе

26.09.2020 20:47





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, за последнюю неделю в Грузии скончались 7 пациентов, инфицированных коронавирусом.



«К сожалению, в течение одной недели у нас 7 случаев смерти, 2 тяжелобольных были переведены с нашей неконтролируемой территории. Остальные были также тяжелыми, критическими больными, находившимися в реанимации на искусственной вентиляции. Если не ошибаюсь, 3 случая связаны с Аджарией. Последний случай произошел в Кутаиси, но был доставлен из Батуми. Каждая смерть - это трагедия, но процентный показатель смертности составляет 0,57% от всех инфицированных и является одним из самых низких в Европе», сказал Амиран Гамкрелидзе.



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