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Коронавирус подтвердился у сотрудника пенитенциарного учреждения №16
26.09.2020 21:14
В результате планового PCR-тестирования у сотрудника посылочного пространства пенитенциарного учреждения №16 подтвердился covid-19. Информацию распространяет пенитенциарная служба.
По их данным, исходя из специфики работы, данное лицо не имело контакта с внутренним периметром учреждения, то есть с заключенными и сотрудниками, находящимися на казарменном режиме, так работает только во внешнем периметре учреждения.
«Контакт имелся только с членами семей осужденных и другими лицами, входящими в учреждение. Примечательно, что несколько сотрудников, работающих на внешнем периметре учреждения, с которыми данное лицо имело непосредственный контакт, также прошли плановое PCR -тестирование 25 сентября, и у всех их результат отрицательный, но, несмотря на это, они перешли в изоляцию на 12 дней. Только после истечения срока изоляции, предусмотренного протоколом здравоохранения, и прохождения PCR-тестирования они вернутся на рабочее место», - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что пространство, где работало заразившееся лицо и контактировавший с ним персонал, было продезинфицировано. Состояние лица, у которого подтвердился коронавирус, стабильное.
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