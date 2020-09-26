

Коронавирус подтвердился у сотрудника пенитенциарного учреждения №16

26.09.2020 21:14





В результате планового PCR-тестирования у сотрудника посылочного пространства пенитенциарного учреждения №16 подтвердился covid-19. Информацию распространяет пенитенциарная служба.



По их данным, исходя из специфики работы, данное лицо не имело контакта с внутренним периметром учреждения, то есть с заключенными и сотрудниками, находящимися на казарменном режиме, так работает только во внешнем периметре учреждения.



«Контакт имелся только с членами семей осужденных и другими лицами, входящими в учреждение. Примечательно, что несколько сотрудников, работающих на внешнем периметре учреждения, с которыми данное лицо имело непосредственный контакт, также прошли плановое PCR -тестирование 25 сентября, и у всех их результат отрицательный, но, несмотря на это, они перешли в изоляцию на 12 дней. Только после истечения срока изоляции, предусмотренного протоколом здравоохранения, и прохождения PCR-тестирования они вернутся на рабочее место», - сказано в сообщении.



В нем отмечается, что пространство, где работало заразившееся лицо и контактировавший с ним персонал, было продезинфицировано. Состояние лица, у которого подтвердился коронавирус, стабильное.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





